Universitario y Alianza Lima se enfrentarán en la sexta fecha de la Liga 1 | Fuente: AFP

Universitario y Alianza Lima protagonizarán el primer clásico del fútbol peruano de la temporada 2020 el domingo 8 de marzo en el Estadio Monumental, y aunque ambos equipos tienen de por medio sus compromisos por la quinta fecha de la Liga 1, Gregorio Pérez ha reconocido que ya palpita el partido entre cremas y blanquiazules.

“Tengo muchos clásicos jugados y hemos corrido con diversos resultados. No solo hemos jugado, sino dirigidos clásicos en Uruguay, en Argentina, en Paraguay y Colombia, muchos de ellos definitorios por campeonatos y ahora será una nueva experiencia. ¿Quién no palpita un clásico? Si yo dijera que no pienso en el clásico, estoy mintiendo, y a su vez le estoy faltando el respeto a su historia”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

“Hay una historia en cada país. Acá es Universitario y Alianza. Alianza y Universitario. Sin desmerecer a los otros equipos, que hay importantes. La verdad es que estoy enfocado en el domingo, pero no dejo de reconocer esa gran fiesta que se viene en el país y el significado que tiene un clásico. Ojalá que tenga la fortuna de estar en la cancha, para disfrutarlo, como fue el primero de Uruguay Peñarol con Nacional, el de Argentina Gimnasia con Estudiantes, Independiente con Racing, Independiente y Boca, el primer Olimpia y Cerro Porteño, Santa Fe con Millonarios. Ojalá pueda vivir esa fiesta. La estoy postergando, más allá que uno no puede estar sino para la semana que viene”, agregó.

Además del choque entre ambas instituciones en el Estadio Monumental, será también la primera vez frente a frente en el fútbol peruano entre Gregorio Pérez y Pablo Bengoechea, ambos uruguayos que mantienen una larga amistad surgida desde que Pérez dirigió a Bengoechea en Peñarol, logrando juntos cuatro títulos nacionales.

Te sugerimos leer