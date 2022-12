Universitario de Deportes ante el Coopsol. | Fuente: Gol Perú

Universitario de Deportes abrió el marcador ante Deportivo Coopsol por el compromiso de los cuartos de final de la Copa Bicentenario. El volante Rafael Guarderas (25 años) anotó al minuto 17 con un remate de derecha.

Luego de un rápido ataque, Anthony Osorio logró alcanzar a sacar un centro para que Guarderas con un colocado remate de derecha logre superar la resistencia del arquero Gómez. Este tanto provocó la algarabía de los hinchas cremas en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho.

La mala noticia para el equipo de Ángel Comizzo fue la lesión del mediocampista uruguayo Pablo Lavandeira, que se lesionó al minuto 13. Así fue reemplazado por Paulo De la Cruz.

Universitario de Deportes vs. Deportivo Coopsol, así arrancaron ambos equipos:

Universitario: Carvallo; Zevallos, Velarde, Morales, Quina; Barco, Guarderas; Correa, Lavandeira, Hohberg; Osorio.

Coopsol: C. Gómez; B. Bernaola, B.Arana, J. Casanova, E. Silva; E. Gonzales, C. Seminario; P. Gutiérrez, I. Kahn, S. Ciganda y C. Pérez.

