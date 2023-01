Aldo Corzo, lateral de Universitario de Deportes y de la Selección Peruana. | Fuente: Universitario de Deportes

El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se mostró tajante sobre la continuidad de Aldo Corzo en el equipo crema. Señaló que tiene contrato ante el posible fichaje de Rosario Central.

“Acá parecen que se tiene una costumbre que se dé información sin que haya algún tipo de argumentos ni sustento. El tema de tirar información sin ningún tipo de argumentos, simplemente es como folclóricamente se le dice, están vendiendo humo”, señaló Ferrari en el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

“En redes hay una información que lo han propuesto. No me parece válido que se mencione algo así tan suelto de huesos sin que no haya nada formal ni nada concreto. En ningún momento hubo una propuesta formal de ningún lado, sabiendo que el jugador tiene contrato. Me parece de mal gusto”, agregó.

En otro momento, el directivo de Universitario le envió un mensaje al representante de Corzo. “Vamos a ver dónde parte esa información. Entiendo que hay algunos representantes que toman una ruta que no corresponde, pero tratan de sacar su propio beneficio”, indicó.

“Él tiene contrato con nosotros, no tiene la clausula de salida”, culminó Ferrari.

Universitario jugará un cuadrangular en Argentina contra Huracán, Boca Juniors y Atlético Paranaense.

