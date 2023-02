Roberto Mosquera, DT de Sporting Cristal. | Fuente: Sporting Cristal

Sporting Cristal consiguió un importante triunfo por 1-0 ante Universitario de Deportes, el cual fue valorado por el entrenador celeste Roberto Mosquera, quien se mostró orgulloso de su equipo tras el partido de la fecha 5 de la Liga 1 Betsson.

"Estoy orgulloso del momento de Sporting Cristal porque es un momento construido, con mucha humildad, con mucho esfuerzo y trabajo", señaló Roberto Mosquera después del pitazo final del duelo que se desarrolló en el Estadio Nacional.

"No siempre al comienzo tuvimos la credibilidad y ahora creo que ya nos ganamos la credibilidad de un equipo, serio y responsable. De un equipo que no habla mal de los arbitros y que no insulta al cuarto hombre. Estamos en otro camino y parece que Dios nos bendice y nos da las fuerzas", agregó.

Mosquera, además, reconoció que Cristal sintió el desgaste del choque ante Sao Paulo por Copa Libertadores. "El partido ante Sao Paulo fue devastador, en algunas partes del partido corrimos más que Sao Paulo, lo cual es sano. Este desgaste se notó en algunos momentos (ante Universitario). La defensa hizo un trabajo excelente".

Asimismo destacó la victoria ante Universitario por ser llamado por algunos como el nuevo clásico. "Un partido de esta envergadura siempre habrá más fricción que cualquier partido. Va a ver más dolor cuando pierdes. Son partidos diferentes, más luchados que jugados", culminó.

Sporting Cristal encadenó su quinta victoria consecutiva en el campeonato, sumó 15 puntos y continúa como firme líder del Grupo B de la Liga 1.

Universitario vs Sporting Cristal: así arrancaron

Universitario de Deportes: Carvallo, Corzo, Quina, Alonso, Valverde, Alfageme, Murruarra, Quintero, Urruti, Novick, Gutiérrez.

Sporting Cristal: Solis, Lora, González, Merlo, Madrid, Távara, Calcaterra, Gonzáles, Hohberg, Olivares, Riquelme.

