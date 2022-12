Universitario de Deportes jugará ante Melgar a puertas cerradas. | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes enfrentará a Melgar este sábado a las 8:00 pm. en el estadio Monumental, por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, no lo hará con su gente: la Dirección General de Gobierno Interior (ex ONAGI), por medio de su representante, Flor Carranza (directora de la Dirección de Autoridades Políticas de la DGIN), no brindó las garantías necesarias para que el partido se juegue con público.

El club recibió la notificación este miércoles a la 1:30 pm., según indicó a RPP Carlos Moreno, representante de la administración saliente. De inmediato, se puso en comunicación con la administración entrante, presidida por Humberto y Raúl Leguía, y ambas acordaron apelar ante las autoridades, pero el documento no llegó a tiempo: la mesa de partes cerró a las 4:00 pm.

Aunque se hizo una solicitud vía mail (enviado a las 5:29 pm.), no se obtuvo respuesta positiva. De esta manera, Universitario de Deportes jugará de local a puertas cerradas por segundo partido consecutivo.

La denuncia

RPP se puso en contacto con Flor Carranza, quien firmó el documento prohibiendo el ingreso de hinchas, para conocer los motivos de la decisión. La directora de la Dirección de Autoridades Políticas de la DGIN aseguró que se basó en actos violentos tras el encuentro ante San Martín (16 de agosto), problemas dirigenciales y hasta una comunicación "intimidante" por parte del "Sr. Leguía".

"La resolución desestimando las garantías para dicho partido está debidamente motivada, la misma que, al no ser impugnada, quedó consentida. Ahí se manifiesta expresamente que el partido podrá jugarse a puerta cerrada (sin público), tomando en cuenta que los problemas de su administración y antecedentes de violencia del anterior partido (donde hubo disparos), ello no garantiza la seguridad para los espectadores", dijo a RPP.

"Sumado a ello, el lunes 19 del presente (mes), el Sr. Leguía me envió un correo intimidante donde me responsabiliza de cualquier perjuicio causado contra la masa concursal, si admitía algún trámite con administración distinta a la que él ostenta", agregó.

Finalmente, aseguró que "el MININTER, como entidad pública, cautela la seguridad de los ciudadanos y el orden público, y deslinda cualquier responsabilidad frente a los conflictos internos privados".

