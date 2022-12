Raúl Ruidíaz debutó con Universitario en 2009 | Fuente: Andina

Raúl Ruidíaz es uno de los futbolistas más destacados de la historia actual de Universitario de Deportes. Se formó en las canteras del club, fue dos veces campeón nacional (2009 y 2013) y, con 80 tantos en la actualidad, es el noveno máximo artillero del club.

Sin embargo, el atacante reveló un hecho que casi lo aparta de la ‘U’. Cuando tenía 15 años, fue separado del equipo crema debido a su forma de jugar.

“No pensaba ser profesional, a mí me gustaba el arte, yo dibujaba bien pero mi mamá quería que estudie otra cosa e ingresé a ciencias contables en la Universidad San Martín. Ese año que postulo a mí ya me habían botado de la 'U'. En menores yo estaba desde los 8 años, cuando comencé en la escuela Lolo Fernández. Cuando tenía 15 años, entró un profesor y me dijo que no le gustaba mi forma de jugar. ‘No te quiero, te voy a dar tu carta’, me dijo, y yo pensé ‘ya pues’, y me fui”, contó el delantero del Seattle Sounders en entrevista con el músico Julio Andrade.

Raúl Ruidíaz señaló que, tras ese episodio, jugaba en las instalaciones de la Universidad, aunque no de manera profesional. Según relató, un profesor le invitó a ser parte del equipo de San Martín, pero también, señala fue descartado. “Me chotearon”, dijo.

“Terminó ese año y dije, voy a empezar de cero. Fui a probarme a Universitario de Deportes como si fuera nuevo. Me tocó el profesor Samuel Eugenio y me quedé. Desde allí, desde los 16 años, comenzó mi sueño de ser profesional”, afirmó el atacante.

