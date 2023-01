Raúl Ruidíaz con la camiseta de Universitario. | Fuente: Andina

Es uno de los mejores delanteros que ha destacado en Universitario de Deportes en los últimos años. Nos referimos al delantero peruano Raúl Ruidíaz que dio detalles de su posible vuelta al cuadro crema, aunque adelantó que no será en el breve plazo.

Ruidíaz, que milita hace dos años en el Seattle Sounders, comentó sobre los planes de Edison Flores para regresar a Universitario en el 2024, año del centenario.

“La verdad no lo he comentado con él (Edison). Sé que el centenario es en pocos años. Me gustaría volver, pero no sé si en ese momento. Yo quiero regresar a retirarme pero aún aprovecho al máximo el tiempo en el extranjero. Es un sueño volver”, declaró a ESPN.

El atacante de 29 años reveló los grandes sueños de su carrera. "Mi sueño futbolísticamente siempre es ser campeón del mundo, ese es el tope. Voy bajando, ser campeón de Libertadores.. ojo, con Universitario", agregó.

De otro lado, el campeón de la MLS con Seattle Sounders, elogió al argentino Ángel Comizzo. “Yo viví lo que él trabajaba y es espectacular. Con su forma de trabajo el 2013 nos llevó a ser campeones y a levantar una copa. Mucha gente puede opinar distinto, pero yo hablo como un trabajador que estuvo en su momento con él. Yo veo muy bien su llegada, me encanta como trabaja. Siempre le voy a desear lo mejor”, recordó.

Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders. | Fuente: Instagram

