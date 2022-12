Estadio Monumental | Fuente: Universitario de Deportes

Este miércoles se realizó la Junta de Accreedores de Universitario de Deportes para llevar a cabo el cambio del Plan de Restructuración propuesta por la SUNAT. Sin embargo, Raúl Leguía, gerente del club crema, reveló que no se aprobó la modifiación o extensión de dicho plan.

"Con respecto a la modificación del Plan de Reestructuración, no se ha aprobado porque GREMCO y los acreedores laborales, que son parte del sindicato y de otros acreedores, no han aprobado esta modifiación", manifestó Raúl Leguía para Fútbol Como Cancha en RPP Noticias.

Sin embargo, el gerente de Universitario explicó cuál podría ser la salida para evitar problemas que perjudiquen a la institución. "La salida para Universitario es que tenemos un plazo, según la norma, y eso lo vamos a trabajar para no liquidar los activos. Tenemos 6 meses y un mes más si lo solicita la administración, y eso lo vamos a trabajar".

Además, dijo cuál es la intención de GREMCO, y que no van a permitir que venda los activos del club. "La intención de GREMCO es que quiere liquidar el club vendiendo sus activos, y eso no lo vamos a permitir, de nignuna manera. Lo que quiere GREMCO es vender los activos y cobrar su supuesta deuda", manifestó.

Finalmente, Leguía explicó que habrá una reunión entre la administración Solución y Desarrollo con el antiguio administrador del club, Carlos Moreno, para solucionar el problema."Ahora debemos conversar con Moreno para que nos informe, y de ahí con esa información apelaremos y gestionaremos cualquier tema que signifique la liquidación de los activos del club".

Versión de Carlos Moreno

Ante las declaraciónes de Raúl Leguía, el administrador saliente de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, también habló para RPP Noticias y aseguró, tras la Junta de Acreedores, que la liquidación no es una opción.

"Ahora, respecto al Plan de Reestructuración de la U, este contempla la venta de activos en caso no se cumplan los hitos establecidos en dicho plan, pero la venta no es automática sino a pedido de algún acreedor. Si en Junta de Acreedores no se aprueba la ampliación del plazo del plan, no pasa nada siempre que ningún acreedor pida se active la venta de los bienes", aclaró, Carlos Moreno.

