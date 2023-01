Rainer Torres | Fuente: Depor

Este miércoles, Rainer Torres, ex futbolista e hincha de Universitario de Deportes, escribió un mensaje a través de su red social Twitter dirigiéndose a los hinchas del club 'merengue'.

"Y este mes me concentro en los que apoyan. No en los que hablan mal de mí y fácil olvidan que estuve en los dos últimos campeonatos en 20 años", escribió el ex jugador de 40 años en referencia a los campeonatos 'cremas' del 2009 y 2013.

Asimismo, agregó: "Dejé la vida y dejé mejores ofertas por jugar en el club. Qué rápido olvidan, pero yo no olvido rápido. Julio es nuestro mes", precisó el centrocampista.

Ante esto, recibió múltiples comentarios por parte de hinchas 'cremas' saludando su mensaje. Como se recuerda, Rainer Torres jugó por Universitario de Deportes en el 2003, para luego volver entre el 2008 y 2014, para después culminar su carrera pasando por FBC Melgar (2015) y Sport Boys (2016).

Por otra parte, el ex futbolista crema se ha mostrado en muchas oportunidades inconforme con la situación de discordia entre ambas administraciones de Universitario de Deportes.

