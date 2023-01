Tiago Cantoro solo jugó 48 minutos en la Liga 1 2020 | Fuente: Prensa U

Universitario de Deportes cedió a muchos futbolistas en la temporada 2020 porque no entraban en los planes del comando técnico y en otros casos para que obtengan más experiencia. Así sucedió con el atacante Tiago Cantoro, quien se unió a préstamo por este año a Atlético Grau, aunque no todo resultó según lo deseado.

El delantero nacido en Argentina enfrentó a Alianza Lima, Sport Boys, Cantolao y Universidad San Martín, pero entre todas esas presentaciones acumuló solo 48 minutos en campo. Incluso, frente a los 'santos' fue su último partido, el pasado 8 de marzo. El cuadro piurano tuvo en el final del torneo a Rafo Castillo como entrenador y explicó sus razones para no considerar al futbolista.

"No estuvo a la altura en el momento y en el comando técnico considerábamos que no estaba apto. Teníamos un tema de necesidad por las circunstancias y él venía a sumar minutos, pero no estaba en la capacidad de marcar la diferencia", aseguró Castillo en 'Depor'.

Atlético Grau peleó hasta la última fecha de la Liga 1 por su permanencia, contexto que, según el técnico, complicó las posibilidades del delantero. "Las circunstancias del equipo no permitían darle el tiempo que quizás él necesitaba para encontrar la forma. Es fácil decir las cosas. Él lo sabía y mostró una mejoría, pero la urgencia de sumar puntos no nos permitía exponerlo un poco más. Espero que la experiencia le sirva para que en el futuro muestre todo lo que sabe", dijo.

Tiago Cantoro recibió este diciembre la nacionalidad peruana y retorna a Universitario de Deportes, donde ya no ocupará plaza de extranjero.

Te sugerimos leer