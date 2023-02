Rafael Guarderas ha disputado 80 partidos con Universitario | Fuente: Prensa U

Ángel Comizzo es un técnico que ha generado controversia en diversos momentos dentro del fútbol peruano. Por sus declaraciones, constantemente se ha visto envuelto en la polémica, sin embargo, para el plantel de Universitario el técnico es distinto en las relaciones personales, tal como lo señaló Rafael Guarderas.

“Hay un Ángel Comizzo para la prensa y otro para nosotros. El Comizzo hacia nosotros es alguien que se preocupa por todos, le gusta conversar mucho y así como le gusta hacer bromas, también exige mucho en los entrenamientos”, señaló el mediocampista en ‘Movistar Deportes’.

‘Rafa’ dejó UTC y retornó a tienda crema a mitad del 2019, poco después de que Comizzo también concretara su vuelta para hacerse cargo del equipo. El argumento del técnico fue por la experiencia que tuvieron en 2013, cuando resultaron campeones nacionales.

“La relación que tengo con Ángel no me quita la responsabilidad de demostrar cada día para ganarme un sitio. No es un secreto que me tiene mucho cariño, me pidió el año pasado. Pero así como me pidió es el que más me exige. Creo que me ayuda mucho en lo personal porque me da confianza suficiente para saber que me tiene consideración, pero también sé que no puedo aflojar porque me lo va a decir. En lo personal, que llegue un técnico como él me beneficia”, explicó.

A menos de dos semanas para la vuelta de la Liga 1, donde les tocará enfrentar a Cantolao, Universitario continuará con sus entrenamientos en la sede de playa del Colegio San Agustín.

Te sugerimos leer