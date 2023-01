Universitario de Deportes está invicto con Ángel Comizzo | Fuente: Prensa U

En la decimoquinta fecha de la Liga 1 Movistar, cuatro equipos apuntaban a triunfos para reducir direrencias en la clasificación con el líder Universitario de Deportes. Objetivos en común donde todos lograron el mismo resultado. Sporting Cristal, UTC, Sport Huancayo y Cienciano empataron sus compromisos en la última jornada, por lo que los 'cremas' ampliaron su ventaja en la cima.

Actualmente con 35 puntos, la 'U' tiene nueve unidades de diferencia sobre los que van en la segunda casilla (tres elencos igualados en 26 puntos) y con solo cuatro compromisos más por jugar, prácticamente tiene la Fase 1 en el bolsillo. Sin embargo, la celebración podría concretarla cuando salte al campo el próximo lunes.

Los dirigidos por Ángel Comizzo enfrentarán a UTC el 5 de octubre en el Estadio San Marcos y si una serie de resultados se producen a su favor, serán inalcanzables. Aquel cotejo será el cierre de la decimosexta jornada, por lo que conocerán ya los resultados de sus principales rivales.

Dos días antes, Sporting Cristal chocará con Atlético Grau y el mismo lunes, pero en el partido previo, Sport Huancayo hará lo propio ante Alianza Universidad. Si los rimenses y el 'Rojo Matador' no consiguen ganar, la 'U' ya no estará a su alcance siempre y cuando derrote a UTC. De ser así, el puntero tendría 38 y sus seguidores -en el mejor de los casos- 27 unidades, por lo que ya no le darían caza.

Aquello le permitiría a Universitario festejar la obtención de la Fase 1 a falta de tres partidos. En todo caso, aunque sus oponentes más próximos puedan seguir sumando triunfos, el cuadro crema tiene el panorama a favor y depende solo de sus mismos resultados para obtener el primer ojetivo de la temporada en el certamen local.

