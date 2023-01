Patrick Zubczuk disputó 25 partidos con César Vallejo en 2020 | Fuente: Prensa U

Para Patrick Zubczuk, la temporada 2020 en su trayectoria puede significarle un impulso a futuro. Se marchó en condición de préstamo a la Universidad César Vallejo y en la Liga 1 realizó una importante campaña: titular, clasificó con los 'poetas' a la Copa Libertadores y registró el arco menos batido del certamen.

Ahora, el guardameta de 25 años retornará a Universitario por pedido del comando técnico de Ángel Comizzo y volverá a competir por un puesto con José Carvallo.

"A quién no le gustaría ser parte del plantel en fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ahí se puede presentar alguna chance y hay que aprovecharla. Vuelvo con muchas ganas de aprovechar alguna oportunidad que me toque. No he conversado con el técnico Comizzo todavía", dijo el jugador en 'Toca y Pasa'.

Con Vallejo, estuvo presente en 25 partidos y registró el número más alto de encuentros en lo que lleva de su trayectoria. Antes, en la 'U' registraba 25 presencias pero desde el 2014.

"Nos vamos a exigir los dos. Conozco a José (Carvallo) y es una gran persona. Ha sido siempre un buen compañero conmigo. Nos llevamos de la mejor manera, competimos de igual a igual en los entrenamientos y eso no solamente nos hace crecer, sino también apoya al club y a todo el plantel", indicó.

Te sugerimos leer