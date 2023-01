Patrick Zubczuk: 'Estoy dispuesto a competir por el puesto en la 'U'' | Fuente: Universitario de Deportes

Este año Patrick Zubczuk, arquero de Universitario de Deportes, fue cedido a Universidad César Vallejo y retornará al cuadro 'crema' de cara al 2021. Al respecto, el golero habló sobre sus expectativas para la temporada.

"La 'U' se contactó conmigo para que regresa al club y así que regreso al equipo a aportar. Tengo muchas ganas y estoy dispuesto a competir por el puesto. Sumar desde me toque estar y aprovechar las oportunidades", indicó el arquero de 25 años en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de tener la chance de custodiar el arco merengue en Copa Libertadores: "Sería lindo poder atajar en la Copa Libertadores. Hay que ver lo que decida el técnico y si se presenta alguna oportunidad, debo estar cien por ciento preparado".

Por otro lado, se refirió a la experiencia que tuvo en el equipo trujillano: "No he sido un arquero demasiado exigido durante el año porque no nos creaban muchas situaciones de gol con el sistema de juego que teníamos. Creo que por ello fuimos la valla menos batida del campeonato".

Te sugerimos leer