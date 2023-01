Muere en Argentina Antonio Troglio, padre del técnico del Olimpia hondureño | Fuente: Facebook Pedro Troglio

Antonio Troglio, padre del entrenador del Olimpia hondureño, Pedro Troglio, falleció este martes en su país, informó su hijo en Tegucigalpa, lamentando que por la pandemia de la COVID-19 no podrá asistir a sus honras fúnebres."Hoy se fue el viejo. No llegué al último abrazo. Quiero recordarte así papá y gracias por ser el tipo más LEAL del mundo. Te amaré siempre POCHO", indicó Troglio en un mensaje en redes sociales al recordar a su padre, quien tenía 96 años.El padre de Troglio llevaba un año padeciendo una enfermedad y ya no reconocía a sus familiares.Su hijo recordó además que su padre fue un hombre fuerte, domador de caballos, que trabajó hasta los 70 años.El timonel del Olimpia, último campeón de Honduras, vive solo en Tegucigalpa, luego de que su familia regresó a Argentina antes de la pandemia de COVID-19, mientras que una hija reside en España.Troglio llegó hace un año a Honduras, procedente de su país, para dirigir al Olimpia, y en mayo tenía previsto ir a pasar unos 20 días con sus padres y otros familiares, lo que no pudo hacer por la emergencia que vive el país centroamericano por la pandemia, que ha dejado cerca de 400 muertos y más de 13.000 contagios.

La emergencia sanitaria en Honduras hizo que el torneo Clausura fuera suspendido, mientras que los aeropuertos del país están cerrados a los vuelos comerciales.La madre de Pedro Troglio tiene 93 años, y según indicó su hijo, aunque tiene problemas de visión, está "muy lúcida".Directivos y jugadores del Olimpia, lo mismo que amigos, técnicos y aficionados, entre otros, le han expresado a Troglio sus muestras de pesar por el fallecimiento de su padre.

