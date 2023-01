Diego Romero será el arquero titular ante UTC. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes está cerca de conseguir la Fase 1 de la Liga 1 Movistar. Los cremas son líderes con 35 puntos, nueve más que sus más cercanos perseguidores. Si este lunes le ganasen a UTC, y, antes, Sport Huancayo no sumase de a tres ante Alianza Universidad, la diferencia se alargaría a 12 puntos a falta de nueve en juego. Por ello, serían ganadores de este primer torneo.

Sin embargo, pase lo que pase, no será así. Por lo menos no de manera oficial. La 'U' no ha completado aún la Bolsa de Minutos, requisito indispensable pues podría desencadenar en quita de puntos (tres puntos menos por cada 90 minutos o fracción que se deba al final de la Fase 1).

Al momento, los dirigidos por Ángel Comizzo suman 1049, por lo que le restan 271 para completar los 1320 exigidos. Con el partido de este lunes, ante UTC, asegurará 90 al alinear a Diego Romero. En la banca contará con otras alternativas para sumar: Luis Valverde y Nelson Cabanillas.

Si hoy se dieran los resultados para que Universitario de Deportes consiga la Fase 1, solo le restaría completar la Bolsa de Minutos para que la Liga 1 lo considere, oficialmente, el ganador.

