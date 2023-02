Nildo Viera interesó a la directiva y al CT de Universitario de Deportes, pero la opción es casi imposible. | Fuente: Club Sol de América

Desde un inicio fue complicado, pero Universitario de Deportes decidió hacer un esfuerzo e intentar concretar el préstamo del centrodelantero paraguayo Nildo Viera. Sin embargo, todo hace indicar que no habrá final feliz ni para el club merengue ni para el jugador, quien tenía ilusión por vestir la crema.

De hecho, este viernes el atacante conversó con RPP Noticias, y contó que, aunque considera muy complicado que se concrete, espera que en un futuro pueda darse su llegada.

"Hubo contacto conmigo. Desde un principio les dije que tengo contrato con Sol de América y que había que negociar con ellos por un posible préstamo, pero no hay acuerdo entre clubes. La 'U' quiere a costo cero y eso mi club no acepta. Prácticamente está caído. Si no se da ahora, veremos qué pasa más adelante", dijo.

Además, Nildo Viera, de 27 años, contó que tuvo comunicación también con Hernán Novick, flamante refuerzo de Universitario de Deportes. "Habló conmigo. Jugamos el año pasado juntos y nos conocemos bastante bien. Me dijo lo que es el club allá y la expectativa que hay, pero le dije que no depende de mí, que no había acuerdo entre clubes", puntualizó.

Previamente, ya el vicepresidente de Sol de América había descartado en RPP Noticias la posibilidad de cederlo a préstamo. "Nildo es jugador definitivo de Sol de América, tiene contrato aún por un par de años más con nosotros. Hubo un acercamiento, un sondeo, de parte del club Universitario de Perú, pero la propuesta ha sido totalmente rechazada por el club Sol de América por un préstamo", sentenció.

Según conocimos, los cremas no están en condiciones de pagar por un préstamo, y el club paraguayo exigía un monto inconcebible para las posibilidades de la institución. Ahora, la directiva de la 'U' insistirá con otros nombres. Bruno Vides, delantero argentino con el que solo faltaba llegar a un acuerdo económico, sigue en la lista,

