Nicolás Córdova brindó conferencia de prensa este miércoles en Campo Mar. | Fuente: Universitario de Deportes

Nicolás Córdova generó una polémica el fin de semana con el tema de la bolsa de minutos. Todo a raíz de la derrota de Universitario de Deportes ante Cantolao en el Callao. Este miércoles en conferencia de prensa, el DT merengue explicó mejor su posición sobre la obligación de alternar a jugadores jóvenes.

"La vez pasada me preguntaron si el hecho de jugar con los más chicos merma el funcionamiento y yo les repregunto, si tienen que elegir entre Denis y Anthony Osorio, a quién escogen o entre Cabanillas y Lavandeira. Yo estoy cumpliendo con la bolsa y si debutaron es porque le vimos con condiciones. Este año hicimos debutar a tres chicos como fueron Grados, Cabanillas y Janos Osorio, entonces por qué dicen que no le damos oportunidades a los más jóvenes", manifestó Nicolás Córdova.

"A mí me contrataron para ganar el fin de semana no para hacer debutar jóvenes. Perdimos dos partidos y le están buscando la quinta pata al gato. Yo no dije que no iba a hacer jugar a los jóvenes porque no están a la altura, eso no es cierto mi obligación es hacer jugar a los que están mejor", recalcó el técnico chileno.

"A mí no me corresponde el crecimiento del fútbol peruano, sino sacar puntos para Universitario", finalizó Nicolás Córdova. El cuadro merengue juega este fin de semana ante Deportivo Municipal por la Fecha 14 de la Liga 1 Movistar.

