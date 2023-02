Nelson Cabanillas | Fuente: Universitario

Ni bien el árbitro Joel Alarcón dio por terminado el partido entre Universitario y UTC, Nelson Cabanillas se tiró al campo. Estaba emocionado y no pudo contener las lágrimas. Motivos de sobra tenía el volante crema, que fue considerado como uno de los mejroes del partido.

“Las lágrimas son por todo el esfuerzo que venía haciendo. En cada entrenamiento mis compañeros lo notan y hoy se vio reflejado en el campo”, comentó Cabanillas a Gol Perú.

El volante tiene fe que la racha negativa que tiene Universitario a nivel internacional se cortará este miércoles ante Defensa y Justicia. “Lo que sucede internacionalmente creo que es muy fuerte, los partidos son muy complicados, pero creo en este grupo, lo que podemos hacer. Faltan tres partidos y sé que le vamos a dar vuelta a esta situación”,señaló el jugador de la 'U'.

"Siempre confiamos en nosotros por más que muchos no nos tenían fe y hoy se vio reflejado en el campo, que fuera del juego tenemos la garra y hasta el último se nota", agregó.

Antes de finalizar, Cabanillas explicó cómo se dio la jugada del penal. “‘Tito’ (Urruti) me da un pase, controlo muy bien, logro sacar el centro y Salomón (Libman) me lleva de encuentro. Estuve un poco lastimado pero mi equipo me necesitaba y decidí continuar en el campo”, finalizó.

NUESTRO PODCAST

¿Es seguro vacunar a los niños y adolescentes contra la Covid-19?

En Canadá se aprobó la vacunación con Pfizer a menores a partir de los 12 años. Los adolescentes son enormes contagiadores en comparación con niños más pequeños, es por ello que se ha tomado esta medida. El Dr. Elmer Huerta nos explica de cuál es la importancia de vacunar a los adolescentes cuando llegue el momento en el Perú.

Te sugerimos leer