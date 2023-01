Ángel Comizzo reemplazará a Gregorio Pérez en Universitario de Deportes | Fuente: Prensa U / Andina

La administración concursal de Universitario de Deportes anunció este sábado al técnico argentino Ángel David Comizzo como el reemplazante de Gregorio Pérez en el banquillo del equipo merengue. Así, el estratega argentino sostendrá su tercer ciclo en la insitución, luego del periodo 2013-14 (campeón nacional) y 2019.

En diciembre pasado, Gregorio Pérez se convertía en el sucesor de Comizzo en la 'U', luego que no consiguiese clasificar a los play off de la Liga 1 y la administración (entonces a cargo de Solución y Desarrollo) decidiese no renovar su vínculo. Ahora, el exportero regresará al club para ser quien tome la posta de Pérez.

Durante su corta etapa al frente de los cremas, Gregorio dirigió en 10 partidos de carácter oficial (Liga 1 y Copa Libertadores), alcanzando cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Su producción de goles fue de 15 a favor y 10 en contra, contabilizando un promedio total de efectividad de 60%.

Una de las tareas de Ángel Comizzo será el poder sostener el protagonismo de su escuadra en el torneo local, que hasta la para por la pandemia estaba en el cuarto lugar de la clasificación.

Tomando en cuenta sus procesos previos, registra un total de 74 partidos oficiales dirigidos (Liga 1, Copa Bicentenario, Copa Libertadores y Copa Inca), donde logró 33 triunfos, 23 empates y 18 derrotas. El promedio de efectividad de Comizzo es de 54.50%, una producción menor que su predecesor.

Si la evaluación solo es por su segundo periodo (2019), donde contó con varios elementos del actual plantel, Comizzo registra un índice de 62.12%, producto de once juegos ganados, ocho igualados y tres caídas entre 22 presentaciones.

En medio de una situación institucional inestable, Ángel Comizzo estará al frente de la 'U' por tercera vez, donde sus números siguen siendo por arriba de la media.

Te sugerimos leer