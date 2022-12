Gregorio Pérez: 'Se están haciendo gestiones con colegios para poder entrenar ahí'. | Fuente: Universitario de Deportes

Pese a no tenerse una fecha exacta para el reinicio de los entrenamientos, desde Universitario de Deportes una de las mayores preocupaciones es que todavía no cuentan con un lugar acondicionado para volver a iniciar los trabajos físicos.

Al respecto, Gregorio Pérez, entrenador del club 'crema', sostuvo que los problemas entre ambas administraciones han traido como consecuencia que ni Campomar ni el estadio Monumental estén habilitados para trabajar ahí.

"Si se comienza la semana que viene o la otra, no vamos a contar con Campomar ni con el Monumental. Eso me manifestaron los dos señores (Carlos Moreno y Francisco Gonzáles). Eso es producto de la interna de las dos administraciones. Los que me contestaron tienen las llaves y la situación financiera está sobre Gremco", sostuvo Pérez en diálogo con Movistar Deportes.

Asimismo, el director técnico uruguayo manifestó que, a causa de esto, la actual administración está buscando un colegio para poder entrenar ahí.

"Están tratando de concretar algún campo de entrenamiento. Están haciendo esa gestión en algunos colegios. Es una gran preocupación. Teníamos todo organizado con las condiciones que nos brindaba Campomar. Dado lo que le manifesté (problemas dirigenciales) ni siquiera contamos con lo más elemental. Eso se refiere a los materiales", agregó Pérez.

A esta preocupación se le suma que todavía queda en duda si Gregorio Pérez podrá volver a Lima para sumarse a los trabajos del equipo 'crema' debido que es una persona parte de la población vulnerable ante el riesgo de contagio por coronavirus.

