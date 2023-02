Universitario de Deportes entrenó 15 días en el Monumental. | Fuente: Universitario de Deportes

El 14 de enero, el equipo femenino de Universitario de Deportes, vigente campeón, volvió a entrenar de forma presencial después de 10 meses de trabajos virtuales. Lo hizo en el estadio Monumental, tras obtener un permiso especial del IPD, debido a que, aunque la disciplina aún es amateur en nuestro país, su participación en la Copa Libertadores estaba cerca.

Sin embargo, la alegría duró poco. Quince días, para ser exactos. Tras las nuevas medidas del gobierno, las chicas tuvieron que quedarse en casa para reanudar las prácticas vía zoom. Eso, a solo un mes del inicio del torneo internacional, planificado para el 5 de marzo en Argentina. El pasado 2 de febrero, a las 7:00 pm., las integrantes del equipo crema publicaron en sus redes sociales un comunicado, haciendo un llamado a las autoridades para revertir la situación.

¿Pudo evitarse este distanciamiento, pese a la inmovilización social obligatoria? ¿Tiene responsabilidad el club? ¿Pudo hacer algo la Federación Peruana de Fútbol? ¿Existe alguna chance de que el equipo vuelva a trabajar en una cancha, a menos de 30 días de la competencia continental? En esta nota te contamos todo.

A tener en cuenta

En el kilómetro 30.5 de la Panamericana Sur, en el distrito de Lurín, el plantel profesional masculino de Universitario concentra. Ahí arrancó sus entrenamientos el 14 de enero y ahí permanece. Es decir, los dirigidos por Ángel Comizzo, junto al cuerpo técnico, hacen cuarentena en la sede de playa que recibió la aprobación de la FPF y que hoy en día es una burbuja sanitaria de la que nadie sale y a la que nadie entra.

No pasó lo mismo con el equipo femenino. Campo Mar ya estaba tomado y, si bien el Monumental recibió la autorización para los entrenamientos, no contaba con habitaciones ni instalaciones aptas para convertir el estadio en una burbuja sanitaria. Además, el Lolo Fernández no tuvo las remodelaciones necesarias para pasar inspección de la FPF. Con la cuarentena ya anunciada y sin un lugar para concentrar, las jugadoras -a diferencia de los jugadores- tuvieron que regresar a casa hasta nuevo aviso.

Acciones de Universitario

La semana pasada, cuando el Presidente Francisco Sagasti anunció que la inmovilización arrancaría el 31 de enero en Lima, la directiva del club merengue se comunicó con la FPF. La intención fue solicitar la Videna de San Luis o de Chincha para que el equipo femenino pueda concentrar y, así, continuar con sus entrenamientos de forma aislada, sin incumplir las normas del gobierno.

La respuesta fue negativa. En San Luis, no se puede por "temas logísticos". En Chincha, ya estaba instalado el plantel masculino de Sport Boys. Ante ello, el club solicitó que se permita entrenar de forma presencial en el Monumental. El tema, claro, no pasaba por la Federación, por lo que no hubo respuesta.

La institución merengue, entonces, y según nos confirmó el área deportiva, decidió realizar gestiones ante el gobierno para conseguir un pase laboral que les permita a las jugadoras trasladarse a la sede de trabajo. El protocolo de Fútbol Femenino, al igual que el del primer equipo masculino, está aprobado. Sin embargo, el rechazo de la Presidencia del Consejo de Ministros al Instituto Peruano del Deporte, respecto a la autorización para reactivar actividades deportivas, nos deja entrever cuál podría ser la respuesta ante la solicitud del cuadro crema.

La burbuja sanitaria parece ser la única alternativa factible, pero el club, según nos mencionan desde la interna, no cuenta con los recursos económicos para solventar todo lo que significarían los gastos por alquiler, alimentación y medidas de bioseguridad. Además, la sede, hipotéticamente hablando, tendría que tener un visto bueno de la FPF en plena cuarentena.

Universitario de Deportes entrenó en la cancha alterna del Monumental. | Fuente: Universitario de Deportes

Acciones de la FPF

Desde la FPF, aclaran que han ofrecido "ayudar al club con gestiones que pudieran hacer con el gobierno, para ver si pueden conseguir salvoconductos para el tránsito de todos los involucrados en sus entrenamientos". Algunos miembros del club, sin embargo, consideran que se pudo apoyar cediendo la Videna o implementando parte del fondo económico de emergencia asignado por la FIFA. Al respecto, fuentes de la institución presidida por Agustín Lozano mencionaron que ello escapa de sus funciones.

"Con las nuevas medidas, el gobierno solicitaba que tengan un lugar de concentración. Ese es un tema netamente administrativo de cada club, tal como lo han hecho con los varones. Universitario tiene dos sedes: Campo Mar -han priorizado cederlo a su equipo principal- y el Lolo Fernández. Si (la FPF) hubiera estado en posibilidad prestar las intalaciones de la Videna, se hubiera hecho, pero por temas logísticos no se pudo. Los clubes tienen responsabilidades y Federación no puede estar solucionando todos sus problemas", nos mencionó una fuente perteneciente al máximo ente del fútbol peruano.

El problema con la Videna, según nos detalló otra voz autorizada, es que no podía ser utilizada por mantenimiento a las canchas. "Toda FPF está, desde esta semana, de manera remota. No tenemos personal en Videna más que el estrictamente básico. Incluso, aprovechando la para, se programó trabajos de mantenimiento en los campos", dijo.

Otro tema es el fondo de emergencia asignado por la FIFA, cuyo monto asciende a 500 mil dólares y es entregado a cada Federación miembro, según el inciso B del artículo 6 del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19, en el que se especifica que dicha "subvención para el fútbol femenino" es "pagadera a partir de julio de 2020". Al respecto, desde la FPF aseguraron que es auditado y ya está repartido.

"Ese financiamiento es exclusivo (auditado, claramente) para el fútbol femenino. En caso de FPF, se ha destinado para uso en beneficio de sus selecciones nacionales de fútbol femenino y para cubrir los costos de organización de la Liga Femenina. (...) La FPF es quien asumirá casi la totalidad de costos para organizar este torneo: transporte aéreo/terrestre según el caso, alojamiento y alimentación de los equipos visitantes, pagos de árbitros, pagos de delegados de partido, costos administrativos y logísticos en general", mencionaron.

La voz del DT

Mientras ambas partes consideran que terceros pudieron hacer más, quienes la pasan mal son las jugadoras del equipo que, a inicios de marzo, nos representará a nivel continental. Ellas y el cuerpo técnico, por supuesto, liderado por Juan Pablo Durand, quien tuvo que cambiar los partidos de práctica por trabajos detrás de un aparato electrónico.

"Se estaba cumpliendo al 100% (los protocolos), tanto en infraestrutctura como en pruebas rápidas semanales. Nadie se esperó la medida del gobierno. Tuvimos pocos días para buscar soluciones. No es tan fácil. Tenemos que ser conscientes de que no estamos en Europa o en otros países de Sudamérica que cuentan con infraestructura deportiva con alternativas. La 'U' tiene Campo Mar, pero Campo Mar no está en las posibilidades de recibir a dos delegaciones por un tema de protocolos y de capacidad", dijo a RPP.

Juan Pablo es el entrenador del equipo femenino y, aunque entiende que los clubes tienen que apostar por la mejora de la disciplina, considera que es un trabajo que debe realizarse en conjunto con el máximo ente del fútbol peruano. "Tiene que ser un trabajo articulado en el que los clubes y la FPF empiecen a desarrollar y potenciar. No es fácil decirle a un club 'tienes femenino, asúmelo'. Hay que ser totalmente transparente: (fútbol) femenino, para cualquier institución, representa un gasto más que una entrada de dinero. Las chicas son conscientes de eso, pero desde el lado de Universitario hay voluntad importante para que siga creciendo", agregó.

¿Cuál es, entonces, la solución? El DT lo tiene claro: una burbuja sanitaria. Sin embargo, también es consciente de que, a estas alturas, en medio de una cuarentena, sin tiempo ni posibilidades económicas para alquilar alguna sede, es prácticamente imposible. "Conseguir dónde quedarse y que cumplan requerimientos de un momento a otro, no es tan viable. Se debió precaver tanto desde la Federación como desde el club. He estado al tanto, se ha buscado alternativas y no hay. Se exige que se cree burbuja, pero ¿dónde la creamos?", finalizó.

Este viernes, tras el sorteo de la fase 1 de la Libertadores masculina, se conocerá la fecha del sorteo de la Libertadores femenina. | Fuente: Universitario

Hay que avanzar

Mientras este jueves se conoció la creación de una Copa Intercontinental femenina, entre las campeonas de la Libertadores y de la Champions League, en Perú, el único equipo que nos representará en el torneo de clubes más importante de Sudamérica, no tiene sede de entrenamiento. Faltan 29 días para la competencia y, en los últimos 11 meses, nuestras representantes tuvieron solo 15 días de entrenamiento presencial. Y, si bien la paralización de actividades afecta a todos por igual, también es verdad que ellas, a diferencia de ellos, no tienen un partido oficial desde el año 2019.

Perú es, a nivel de clubes, el país con peor diferencia de gol en la Libertadores Femenina. Ese record (negativo) lo mantiene hasta hoy la UP de Iquitos, luego de recibir 30 goles y anotar solo dos en los cuatro partidos que disputó en la temporada 2010. Lo que siguió tampoco fue mejor: Universitario y JC Sport Girls, en distintos años, alcanzaron una diferencia de -19. En total, los equipos peruanos (completan la lista White Star, Real Maracaná y Municipalidad de Majes) suman 35 partidos jugados desde 2009: ganaron seis y perdieron 29. Además, marcaron 30 goles y recibieron 159.

En nuestro país, como en muchos otros, el fútbol masculino genera muchísimo más dinero y, por ello, durante buen tiempo, tendrá prioridad en las instituciones que necesitan ingresos para subsistir.Pero ello no significa dejar de lado el fútbol femenino. Apoyar implica ser parte del cambio, sí, pero también arriesgarse. Estar desde el inicio para aparecer, en algun momento, en la foto final. Y, para ello, por supuesto, se requieren facilidades, alternativas, permisos. Formas de impedir que retrocedamos en algo que ya se avanzó. Una mano de las instituciones y otra, en este contexto, del mismo gobierno.

A estas alturas, aunque seguramente existen responsables, el fútbol femenino necesita más ganas de solucionar los problemas que de tirarse la pelota. Más propuestas que culpables. Porque revertir la mala imagen nos tomará mucho tiempo, pero no avanzaremos si no empezamos. Y, para empezar, se necesita, como mínimo, una pelota, un plantel y un campo. Se necesita trabajo, pero trabajo en cancha. No en casa, detrás de una pantalla.

