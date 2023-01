Universitario no pudo en la final de la Liga 1 2020 ante Sporting Cristal | Fuente: Prensa U

Universitario de Deportes empató 1-1 con Sporting Cristal en la segunda final de la Liga 1 y así perdió la chance de ser campeón nacional del fútbol peruano en la temporada 2020, tomando en cuenta que en el partido de ida cayó por 1-2.

Del equipo con abrumador dominio durante la Fase 1 hasta el último capítulo del torneo, transcurrieron dos meses en los que la ‘U’ cambió mucho, con diversos factores que dan cuento de lo sucedido con los cremas. Aquí analizamos algunos motivos por los que la estrella 27 tendrá que esperar por su lugar en la vitrina.

ÁNGEL COMIZZO

Muy responsable de que Universitario esté entre los dos mejores del torneo, como del rendimiento en las jornadas finales. Comizzo volvió por tercera vez al club del cual se marchó no con el mejor recuerdo entre sus hinchas, a pesar del título del 2013. Heredó el plantel que dejó Gregorio Pérez, pero con un conocimiento pleno del 75% de los jugadores. Con más armas que en 2019, la exigencia era mayor y el impacto en la Fase 1 fue positivo.

La ‘U’ retornó a la actividad tras la pandemia y encadenó 10 cotejos invicto. Ocho victorias y solo dos empates, con lo que se proclamó ganador de aquel certamen a falta de tres fechas. La representación más exacta de los merengues era la solidez en su intención de juego: posesión de balón, explosión de ataque por las bandas, contundencia en ambas áreas y el rendimiento individual de los jugadores.

Tras su primer objetivo cumplido, los de Comizzo no pudieron dar un paso hacia adelante en los siguientes juegos y acabaron inmersos en la irregularidad, a la que solo pudieron darle la espalda con ciertos chispazos. Siendo previsibles, la estrategia más clara del técnico para cambiar estuvo en su indumentaria y no en la cancha. Las finales ante Cristal estuvieron de la mano con ese último andar, donde combatió, pero estuvo más cerca de recibir el knock out definitivo.

LOS JUGADORES

Si el principal mérito les corresponde en las victorias, en las caídas su incumbencia no puede ser mínima. Universitario tocó techo en la temporada tras vencer a UTC y ganar la Fase 1. Aunque ganó tres de sus siguientes cinco compromisos y solo una vez fue vencido, el rendimiento no fue igual en adelante. Las victorias por la mínima sobre Grau y Alianza Universidad maquillaban a un elenco que no evidenciaba el mismo desempeño que solo un par de semanas atrás.

La intención de rebeldía para escapar del presente en la Fase 2 no fue suficiente y ello conllevó a perder la ventaja en el acumulado de siete puntos que tuvo en el arranque de ese torneo, para el final verse superado por Cristal por dos unidades.

INDIVIDUALIDADES

De la 'U' señalamos fue el mejor en la Fase 1 y una de las razones era el rendimiento personal de los titulares que escogió Comizzo. Físicamente a tope y con un grado de confianza determinante por lo que sucedía en el campo. Federico Alonso destacó en la zaga, Iván Santillán sobresaliente carta ofensiva en el sector izquierdo, Alejandro Hohberg incidiendo en toda la materia de ataque y Jonathan Dos Santos el goleador, además por varias fechas el que mejor números tenía en la Liga 1.

Con Alonso y Dos Santos lesionados en la Fase 1, los cremas no hallaron a los sustitutos que mantuvieran el caminar del equipo, más allá de los nombres. En defensa pasaron Velarde, Morales, Valverde y hasta el entrenador intentó con Corzo y Alfageme. Ninguno se acercó al uruguayo, al punto que recurrió a él para la segunda final aunque estuviese dos meses inactivo.

Alexander Succar fue la alternativa a Dos Santos. Desde que fue el '9' principal, anotó un gol, dio una asistencia y fue expulsado. Los números graficaron que no alcanzó con ello.

Santillán y Hohberg acabaron diluyendo la vitalidad que representaron. La Fase 2 puso en la mira a toda la 'U', pero fue el exdelantero de Alianza Lima el que cargó con la responsabilidad de plasmar en las finales ser el goleador del plantel y el máximo asistente en la temporada, es decir, el hombre más importante en ataque durante el año.

Factor primordial para su mejor versión, no se mantuvo en las últimas presentaciones y en parte considerable de los elementos.

SPORTING CRISTAL

Universitario enfrentó cuatro veces en la temporada los rimenses. En su mejor momento, aunque ya con la Fase 1 en el bolsillo, perdió en el choque recordado por la lesión de Dos Santos. Nuevo duelo en la siguiente etapa, con la vuelta de su goleador y convirtiendo, estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero terminó igualado. Pese a la mejora respecto a las presentaciones anteriores, los celestes otra vez contaron con más llegadas en campo rival y mejores sensaciones sobre el contrario.

Para las finales de la Liga 1, independientemente del resultado final, Sporting Cristal fue superior en el global por físico, aplicación de su estrategia, goles y cuota de referentes.

En cuatro partidos durante el año, la 'U' no pudo vencer al que sería el campeón y tampoco en los choques donde acabó empatando no dejó una sensación de merecer más.

