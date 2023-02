La permanencia del técnico en Universitario de Deportes puede peligrar. | Fuente: Andina

La permanencia de Ángel Comizzo como director técnico de Universitario de Deportes puede peligrar debido a la nueva administración del club. El ingreso de Solución y Desarrollo SAC de los hermanos Humberto y Raúl Leguía conlleva que José Luis Carranza tenga un cargo dirigencial.

Como se recuerda, Comizzo y el 'Puma' tuvieron varios enfrentamientos cuando el argentino se fue de Universitario. "Ese señor se fue mal de la 'U', no ha respetado al club, no ha respetado a la hinchada y para mí no existe. Se fue como los cobardes, huyendo como las ratas y dejando las cosas en el aire", dijo el ex jugador al conocerse que el técnico asumiría el mando crema.

Si bien la orden de la SUNAT, institución que asumió la presidencia de la Junta de Acreedores de Universitario y le dio la administración a los hermanos Leguía, es respetar el contrato de Ángel Comizzo, pero el argentino podría renunciar debido a los cambios y el ingreso del 'Puma'.

La nueva administración aseguró que tomará decisiones, siempre y en todo momento, pensando en el bienestar de Universitario de Deportes. Sin embargo, el futuro de Ángel Comizzo en la 'U' se ha convertido en una duda.

