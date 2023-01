'Puma' Carranza: 'Carlos Moreno no está facultado para firmar, el contrato de Ángel Comizzo no tiene validez'. | Fuente: Twitter

Uno de los cuestionamientos que empezaron a surgir desde la contratación de Ángel Comizzo como entrenador de Universitario de Deportes fue la validez del documento al haber sido firmado por Carlos Moreno, cuyo registro como administrador fue tachado por Sunarp.

Sin embargo, desde la actual administración se explica que pese a esta tacha, la contratación sí se considera legal y formal. Por su parte, hay quienes no lo consideran así y uno de ellos es José Luis 'Puma' Carranza, quien criticó duramente al actual administrador 'crema'.

"Moreno no está facultado para firmar, según Sunarp. Los contratos que haya realizado no tienen validez. Como es el caso del señor Ángel Comizzo, que su contrato no vale", sostuvo el ex futbolista en diálogo con Capital Deportes.

Asimismo, agregó: "Hay que preguntar a Migraciones cómo el señor ingresó al país si no tiene contrato laboral. Habrá que esperar que el nuevo administrador valide o no su contrato", afirmó Carranza.

"Yo soy de la 'U' y todos lo saben. Nadie me va a decir cómo es la 'U' porque hemos vivido en el Lolo Fernández. Nosotros nos debemos a la institución. ¿Cómo es posible que se metan al estadio Monumental y secuestren gente? Los señores Coril tienen que irse, tienen que ser investigados", sostuvo el 'Puma'.

