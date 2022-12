José Carvallo, arquero de Universitario. | Fuente: Universitario de Deportes

José Carvallo, uno de los jugadores más experimentados de Universitario de Deportes, resaltó el acuerdo que la plantilla de jugadores logró con la actual administración, que dejó sin efecto la suspensión perfecta en medio de la crisis de coronavirus.

"Una de nuestras ideas era proteger a los más jóvenes que son los que menos ganan y gracias a Dios se hizo así", declaró Carvallo en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Eso sí, el arquero de 34 años señaló que los jugadores se mantienen al margen sobre las disputas entre la administración liderada por Carlos Moreno y la administración Solución y Desarrollo de Raúl Leguía.

"Nosotros sabemos que como jugadores debemos mantenernos al margen de los temas políticos. Por ahí uno puede tener un poco más de acercamiento, más confianza con la administración que te contrató. Al final tenemos claro que no nos debemos a ninguna administración, nos debemos al club Universitario", agregó.

De otro lado, Carvallo afirmó que tuvo un acercamiento para una posible vuelta a la Selección Peruana. "He tenido dos charlas con el couch (Juan) Comingues. Sempre expectante de estar en la seleccion, me siento parte de la seleccion y ojalá que me toque regresar. Ahora puede ser que si se reactiva todo en setiembre, en las eliminatorias pueda volver a estar".

Finalmente, el golero crema manifestó que Jonathan Dos Santos, Federico Alonso y Luis Urruti comunicaron al plantel de la 'U' de su viaje a Uruguay. "Nosotros tenemos un chat y ellos nos comunicaron que estaban viajando a Uruguay por un tema familiar y era entendible. Esperamos que puedan volver para el reinicio de los entrenamientos", concluyó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio José Carvallo, arquero de Universitario, habló sobre la administración de Carlos Moreno y su posible vuelta a la Selección Peruana | Fuente: Universitario de Deportes.

Te sugerimos leer