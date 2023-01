Puma Carranza y Ángel Comizzo. | Fuente: RPP

José Carranza, que es palabra autorizada cuando se habla de Universitario de Deportes, lamentó la salida del uruguayo Gregorio Pérez y espera que el argentino Ángel Comizzo no sea anunciado como el próximo técnico crema.

Es más, el 'Puma' Carranza calificó de "sivergüenza" a Comizzo. “Ese señor (Ángel Comizzo), no sé como lo llamen ustedes, tiene un amigo de los caballos, que es amigo del supuesto administrador que es de Gremco. Ellos tienen un pacto de traerlo a este sinvergüenza”, declaró en entrevista con PBO Digital.

El ídolo de Universitario se mostró en contra de las decisiones de la actual administración y recordó cómo salió Roberto Chale.

“A Roberto Chale lo botaron con seguro médico porque son resentidos, porque nosotros decimos las cosas claras. A ellos (administración) les gusta buscar títeres. A mí no me interesan los administradores, a mí me interesa el club, lo quieren desaparecer. Ese es el problema, a mí el resto no me interesa, que se maten”, agregó.

Juan Pajuelo fue confirmado como el técnico interino de Universitario mientras que se concrete la llegada del nuevo técnico que reemplazará a Gregorio Pérez.

Se tiene previsto que el 22 de junio el plantel de Universitario retorne a los entrenamientos de cara a la Liga 1.

