José Carranza ídolo de Universitario de Deportes. | Fuente: Universitario de Deportes

José Luis Carranza es voz autorizada para opinar sobre la actualidad de Universitario de Deportes. El ídolo crema pide que se viva un "ambiente de paz" en el club a pocos días del reinicio de la Liga 1.

"Hay que servir al club y no servirse de él. Yo no soy de Raúl Leguía, no soy de Carlos Moreno, yo soy de la ‘U'. A mi me gustaría ver un club que se lleve bien. Es el mejor del mundo. Queremos que sea un ambiente de paz y solo se hable de fútbol”, sostuvo Carranza.

El 'Puma' Carranza aguarda que cesen las disputas entre las "dos administraciones" en Universitario. “Nadie me va a cambiar la idea que tengo. Las administraciones en Universitario no sirven. Es fácil decir que dos administraciones están peleando, pero una (Gremco) debería ya desaparecer”, agregó.

Luego de terminar su carrera de futbolista, Carranza trabajó como asistente técnico de Roberto Chale y José Guillermo 'Chemo' del Solar en el primer equipo de Universitario.

Universitario de Deportes enfrentará a Cantolao por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. La cita será el viernes 7 de agosto a partir de las 6 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Nacional.

