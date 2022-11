'Jonathan Dos Santos y Federico Alonso interesan a otros equipos' | Fuente: AFP

Universitario de Deportes no pasa por uno de sus mejores momentos luego de que Carlos Moreno, actual administrador del club, diera a conocer que aplicará la suspensión perfecta de labores a los jugadores del plantel principal. Como se conoce, los futbolistas han dado a conocer su disconformidad con esta decisión.

Al respecto, Jean Ferrari, ex Gerente Deportivo de Universitario, se refirió a la posibilidad de que algunos jugadores puedan negociar con otros equipos mientras dure la suspensión perfecta. Al respecto, afirmó que dos de ellos ya cuentan con otras opciones de equipo.

"Yo me mantengo en contacfo con los chicos. El representante de (Jonathan) Dos Santos y el de (Federico) Alonso me dicen que hay interés de otros equipos. Es entendible que estén en esta situación si saben que no van a cobrar tres meses", sostuvo Ferrari en diálogo con DirecTv Sports.

Ambos jugadores uruguayos llegaron a inicios de esta temporada y han destacado en sus posiciones de delantero y defensa central, respectivamente. Por su parte, los dos se encuentran en su país pasando la cuarentena obligatoria mientras esperan la reanudación de la Liga 1.

