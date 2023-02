El sueño de la casa propia está a punto de concretar Jonathan dos Santos | Fuente: ANDINA

Jonathan Dos Santos, delantero de Universitario de Deportes, se encuentra en Uruguay acatando el aislamiento social, por ahora distanciado de las canchas de fútbol y de las celebraciones de gol, pero disfrutando del calor familiar y consolidando el sueño de la casa propia. Por esa razón en su ciudad natal Salto, lugar donde compró un terreno, se encuentra construyendo su vivienda con la ayuda de su suegro.

“Aprovechando que estoy acá, y que tengo a mi suegro que es oficial albañil. Yo me quería hacer la casa de cero, estoy muy contento”, contó el delantero, de 28 años, a Ovación de Uruguay.

Para el ex artillero de Cerro Largo, que la temporada pasada coronó 13 goles, la construcción no le es ajeno. El goleador crema trabajó dos años en ese rubro cuando jugaba en Salto Uruguay y aún no había cumplido los 16 años.

Jonathan Dos Santos, se siente muy afortunado de tener siempre a su lado a su esposa Estefany y sus hijos Agustín de 12 años y Johan de tres.

“El chiquito no entiende mucho todavía y Agustín que también es delantero, gracias a Dios no tiene problemas para adaptarse. Aunque ahora en Salto está loco de la vida porque tiene a la familia y a sus amigos. Él no se quiere ir”, dijo.

El atacante uruguayo reconoció que no imaginaba que sus actuaciones con camiseta de Universitario iban a ser brillantes, pero el “9” considera que el gol más importante que marcó en lo que viene siendo su presente en Perú, es sin duda el que anotó al cuadro de Alianza Lima.

“Creo que ese fue el gol más importante, porque el clásico marca mucho a un jugador. Voy a crecer mucho en la U, la presión es muy grande, porque es un club que tiene nueve millones de hinchas. Gracias a Dios la camiseta no me quedó grande, he intentado retribuir en la cancha el gran respaldo que me ha dado la gente de Universitario”, finalizó antes de regresar a sus tareas en la construcción de su casa.

