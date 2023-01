Jesús Barco: 'Quería seguir en Universitario, pero hay temas que escapan de mí' | Fuente: Liga 1

Este sábado Jesús Barco oficializó su desvinculación con Universitario de Deportes de cara a la temporada 2021. A través de sus redes sociales, el volante de 23 años envió un mensaje de despedida dirigido a los hinchas.

"No quería empezar el año así pero bien dicen que así es es el fútbol. Te da y te quita. Quería seguir en Universitario y pelear por ese título que tanto anhelaba", se lee en la primera parte del mensaje publicado a través de Instagram.

En tanto a las posibles razones de su salida, el jugador dejó entrever que no se trató de una decisión personal y que su deseo es volver a vestir la camiseta 'crema': "Hay temas que escapan de mí, toca ver nuevos rumbos. Quiero agradecerle a los hinchas que siempre me brindaron su apoyo incondicional. Me voy sabiendo que volveré por mi revancha gracias a todos".

Como se recuerda, el futbolista llegó al club Universitario de Deportes en el año 2017, donde se mantuvo hasta la presente temporada. Por el momento, no se conoce a qué club pertenecerá en la próxima temporada.

