Jersson Vásquez anotó cuatro goles con Universitario en la Liga 1 Movistar 2019. | Fuente: Prensa UCV

Jersson Vásquez fue el autor de uno de los goles que le dio a César Vallejo la victoria por 2-0 contra Universitario de Deportes. Sin embargo, más allá de tener un buen partido con la camiseta del elenco trujillano, el lateral recibió todo tipo de comentarios desde la tribuna por hinchas cremas.

Producto de ello, Jersson Vásquez decidió responderles a un grupo de fanáticos de Universitario de Deportes que le estaban diciendo mercenario. El jugador de la César Vallejo aseguró que en su actual club gana menos dinero que en la institución merengue y el responsable de dar explicaciones de sus salida es Jean Ferrari.

"Escuché por ahí a algunos hinchas que me gritaron mercenario. Solo quiero aclarar que en la César Vallejo gano menos que en Universitario de Deportes, tienen que preguntarle a su gerente por qué no seguí en el club. Uno no puede quedarse donde no lo quieren", dijo en rueda de prensa.

Con el triunfo ante Universitario de Deportes, César Vallejo llegó a los cuatro puntos en el Torneo Apertura y le propinó al plantel de Gregorio Pérez su primera derrota en la Liga 1 Movistar. En la próxima jornada, recibirán en el estadio Mansiche a Sporting Cristal.

