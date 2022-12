Gregorio Pérez llegó a finales del año pasado a la dirección técnica de Universitario. | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes volverá a tener a Carlos Moreno como administrador y su vuelta se oficializará en los próximos días. No obstante, a raíz de este cambio en la gestión de la institución, se especuló acerca de la posibilidad de que Gregorio Pérez deje el club considerando que su llegada se dio con Raúl Leguía y compañía.

Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario de Deportes, habló sobre este tema y reveló que diálogo con Gregorio Pérez para continúe en la dirección técnica del club. Sin embargo, dio a entender que ello escapa completamente de sus manos una vez que entre la nueva administración.

"He conversado con él para que se quede, pues el club está por encima de todo. Le he pedido a Gregorio Pérez que se enfoque solo en la parte deportiva y él, con su experiencia, también me lo ha manifestado de esa manera. Cuando se oficialice el ingreso de la nueva administración, ya se verá. Mientras tanto, continuaremos trabajando porque no se puede dejar todo a la deriva", dijo a 'Campeonísimo'.

Si bien en Universitario de Deportes están esperando la vuelta oficial de Carlos Moreno, en lo deportivo están enfocados en el compromiso frente a César Vallejo este fin de semana. De obtener un triunfo, sumarían doce puntos en el Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar y seguirían como líderes.

