Alberto Rodríguez no jugó ningún partido con Universitario en el 2019. | Fuente: Prensa Universitario

Para Jean Ferrari, lo mejor era dejarle la puerta abierta a Alberto Rodríguez para que no siga en Universitario de Deportes. El gerente deportivo del club crema habló sobre la partida del 'Mudo' y reveló que él no quiso continuar las negociaciones con ellos. Además, indicó que Gregorio Pérez irá en busca de un zaguero extranjero para ocupar su puesto.

"Tuvimos una conversación con Alberto Rodríguez en la que él no aceptó seguir con las negociaciones, nosotros no vamos a forzar absolutamente nada. Cuando un futbolista no quiere estar en un lugar, lo mejor es abrirle la puerta y le deseamos lo mejor. Ahora, el profesor quiere traer a un central extranjero y, en ese sentido, el sacrificado será Tiago Cantoro", dijo en 'Hora Punta'.

De esta manera, Jean Ferrari también confirma que Tiago Cantoro será cedido en el 2020. Ante la salida de Alberto Rodríguez, lo más probable es que el defensor que llegue a Universitario de Deportes sea el uruguayo Federico Alonso. El propio jugador confirmó en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias que espera llegar a un acuerdo con el club a horas de la tarde de este lunes 30 de diciembre.

Te sugerimos leer