El gerente deportivo de la 'U' habló sobre Tiago Cantoro. | Fuente: Universitario de Deportes

El gerente deportivo de Universitario, Jean Ferrari, se pronunció sobre la situación de Tiago Cantoro. El exjugador de la 'U' habló en una entrevista exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

"No podemos poner en riesgo absolutamente nada. Él es un extraordinario jugador. Más allá de que sea un excelente futbolista, es como de mi familia y siempre lo vamos a cuidar. Queremos un contrato con él a largo plazo, pero, a estas alturas, hoy, hemos visto un vacío dentro de la participación de Tiago. Es un chico extranjero que no tiene contrato y que estaría trabajando dentro del país. No está su documentación en regla para que pueda participar", afirmó Ferrari sobre Cantoro.

Asimismo, el gerente deportivo de la 'U' aseguró que buscarán la forma de formalizar al delantero. "Nosotros vamos a formalizar el pedido a la Federación para ver si realmente, bajo los argumentos y fundamentos que nos pueda brindar y asegurar la FPF, con esa respuesta, podamos tomar cartas en el asunto para que Tiago pueda participar. De momento, no lo podemos hacer porque tenemos esas interrogantes", añadió.

Ferrari dijo también que Universitario no arriesgará algún logro o victoria de los cremas colocando a Cantoro en el primer equipo. "Es por ello que nosotros hemos creído conveniente que de momento, y sabiendo como está la situación, saliendo campeones o quedando segundos, o si nos dan puntos para el primer equipo, no vamos a poner en riesgo eso", finalizó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Así fue la entrevista de Jean Ferrari en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. | Fuente: Universitario de Deportes

