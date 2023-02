Jahir Butrón: 'El segundo tiempo ante Universitario fue todo nuestro' | Fuente: Liga 1

Este sábado Universitario de Deportes cayó por 2-1 ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 6 de la Liga 1 Betsson y, tras el encuentro, Jahir Butrón, entrenador del cuadro piurano, dio sus impresiones sobre el resultado.

"Considero que 30-35 minutos del primer tiempo lo regalamos, no jugamos a nada, la 'U' tampoco es que haya salido con todo pero nosotros simplemente no jugamos. No hicimos nada de lo que habíamos entrenado, los últimos 10 minutos del primer tiempo empezamos a atrevernos un poco más pero tuvimos una fatalidad y nos costó el gol", indicó Butrón en GOL Perú.

Por otro lado, sostuvo que en el segundo tiempo pudieron mejorar en el trámite: "En el segundo tiempo hicimos variantes para tener más el balón, aprovechamos la buena zurda de Rinaldo (Cruzado) y el segundo tiempo fue todo nuestro. Generamos pero no concretamos y en una pelota parada se viene el segundo gol de ellos, inmerecido porque nosotros habíamos propuesto todo el segundo tiempo pero así es el fútbol, no es de merecimientos. Me voy molesto porque había habido una mejoría en los dos últimos partidos".

Finalmente, también se refirió a la situación de Carlos Ascues, quien fue suspendido por tres fechas por romper el protocolo: "Carlos no iba a ser titular pero definitivamente afecta, me parece increíble lo que pasa. ¿Por qué demoran tanto? No digo que no tengan que poner sanción pero por qué demoran tanto en hacerlo. No creo que haya tantos casos como para que no determinen rápidamente".

