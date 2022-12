Alianza Universidad marcha en el segundo lugar de la Liga 1 | Fuente: Liga 1

Llegada la pandemia del coronavirus y la obligada suspensión de la Liga 1, Alianza Universidad se ubicaba con comodidad en la cima de la clasificación, por lo que durante 5 meses se mantuvo por encima del resto de equipos. Y aunque fue el primero en reanudar sus trabajos, los resultados no les han acompañado: perdieron el invicto y no han vuelto a la victoria.

No obstante, la punta podría regresa a su poder en esta jornada ya que debe medirse contra Universitario de Deportes, el actual líder. Los cremas tienen 19 unidades, solo uno más que los huanuqueños y este lunes chocarán en el Estadio Nacional en el duelo más atractivo de la décima fecha.

Los dirigidos por Rony Revollar tendrán un aliciente para el compromiso y es que su figura, Jack Durán, se recuperó de la lesión que lo dejó sin actividad en los recientes cotejos.

"Desde el lunes he empezado a hacer trabajos en campo, me siento bien, sin ningún dolor y apto para la alta competencia. De momento, no doy 90 minutos por lo que físicamente no estoy bien, y si juego o no ante la 'U' dependerá del 'profe'", dijo a 'DirecTV Sports'.

Su presencia no está asegurada para el partido, pero el mediocampista de 28 años no tiene dudas por el rendimiento de su escuadra. "Me veo puntero el lunes. Este equipo puede llegar lejos y cumplir las metas", aseguró.

A diferencia de ellos, Universitario no ha caído tras la reanudación del fútbol peruano y logró alcanzar la punta.

"La 'U' después de la pandemia ha venido jugando bien, tienen un buen plantel y en un contragolpe te pueden 'matar' y tenemos que estar atentos a eso", señaló.

