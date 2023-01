Iván Santillán jugará la Copa Libertadores con Universitario. | Fuente: Liga 1

En Universitario de Deportes se han dado salidas importantes de cara a la temporada 2021 de la Liga 1. Por ejemplo, se marcharon Jonathan Dos Santos, Alejandro Hohberg -a Sporting Cristal- y Donald Millán. Incluso, en su momento se comentó que Iván Santillán dejaría la tienda crema.

Sin embargo, este viernes ha sido el mismo Iván Santillán quien salió a hablar ante su supuesta salida de Universitario de Deportes. El exReal Garcilaso confirmó que se queda en la tienda crema para 2021 y que está más que listo para iniciar la pretemporada.

"Estoy feliz de continuar en Universitario, aunque quizás tuve algunos problemas con la administración temporal que se tenían que resolver. Tengo un año más de contrato y lo voy a cumplir al 100%", fue lo que indicó Santillán en conversación con Ovación.

Santillán quiere ser campeón con Universitario

Iván Santillán también ha jugado el Veracruz en México. | Fuente: Liga MX

Además, el lateral izquierdo merengue sostuvo que hay motivación de cara a lo que se le viene al cuadro de Ate en el corto y mediano plazo. "Le agradezco a los hinchas que me escriben y me han apoyado. A algunos no les gustará mi estilo, pero hay que asumirlo de la mejor manera. Sería tonto dejar el club estando clasificado a la Copa Libertadores", añadió.

Por último, Iván Santillán también comentó el duro momento que le tocó a Alianza Lima por el descenso. Enfrentó a los íntimos en el Monumental previo a la pandemia y lo venció 2-0. "Uno nunca se ríe de la desgracia de los colegas. Imagino que muchos van a extrañar el Clásico", sentenció el defensor.

De otro lado, la pretemporada del primer equipo está pactada para que dé inicio este lunes 11 de enero. El sábado 9 los jugadores pasarán los respectivos exámenes médicos.

Te sugerimos leer