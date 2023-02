Hernán Novick jugador de Universitario de Deportes. | Fuente: Universitario - Alianza

Hernán Novick sueña en grande con Universitario de Deportes. Sabe que es la gran apuesta del equipo crema en esta temporada y así el principal objetivo del volante uruguayo de 32 años es conseguir la estrella 27.

Novick, en una reciente entrevista, admitió que Alianza Lima fue el primer club peruano que se interesó por sus servicios, aunque destacó que la oferta no se concretó años atrás. "Es cierto que me habían llamado y comentado contratistas de Alianza Lima, pero oferta concreta nunca tuve", sostuvo a ESPN FC.

El exjugador de Peñarol de Uruguay reveló que el exentrenador de Alianza, Pablo Bengoechea, le dio muy buenas referencias del fútbol peruano. "Me comento era un fútbol muy lindo, con gente muy buena, parecido al uruguayo y que me iba a sentir como en casa y que me quede tranquilo que iba a estar bien allá".

Novick se encuentra entrenando en la pretemporada de Universitario de Deportes en Camp Mar U de cara al inicio de la Liga 1 temporada 2021, que debido a las nuevas medidas del gobierno peruano en su lucha contra el COVID-19, recién iniciaría en la primera semana de marzo.

A Universitario aún le falta un refuerzo

Universitario busca fichar un extranjero más para esta temporada. De momento cuenta con cuatro extranjeros confirmados: Novick, Alberto Quintero, Luis Urruti y Federico Alonso.

