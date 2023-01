Gregorio Pérez asumió la dirección técnica de Universitario de Deportes en reemplazo de Ángel Comizzo. | Fuente: Prensa Universitario de Deportes

Gregorio Pérez dejó bien clara su posición en relación a la Bolsa de Minutos. El director técnico de Universitario de Deportes, en conferencia de prensa, manifestó que siempre ha sido de su agrado darle oportunidades a los futbolistas jóvenes, pero que esta regla hace que los tiempos se aceleren y hayan más riesgos.

"A uno le gusta trabajar con la cantera y asentar jugadores, pero todo lleva su tiempo. No me gustan las urgencias, nosotros queremos dejar algo y nos referimos a una base de futbolistas jóvenes en el club. Todo lleva un proceso, aunque esto ya es una obligación. Por lo tanto, tendremos que acelerar los tiempos y así se corren riesgos", dijo.

Por otro lado, Gregorio Pérez hizo referencia a una estadística que señala el alto número de elementos debutantes por la Bolsa de Minutos que no lograron encontrar un rumbo en su carrera. No obstante, el entrenador de Universitario de Deportes reconoció que es una norma que deberá cumplir.

"Tratamos, por todos los medios, que también le pueda servir al jugador. Me han pasado un análisis que indica que, desde que se impuso esta norma, un 90% de los futbolistas que aceleraron sus tiempos para entrar dentro del equipo no tienen destino. No es muy beneficioso, pero que hay que respetar las normas", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Gregorio Pérez aseguró que siempre ha sido de su agrado darle oportunidad a los chicos jóvenes. | Fuente: RPP

Te sugerimos leer