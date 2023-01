Gregorio Pérez sobre interés de Rosario Central por Aldo Corzo: 'Me pone contento, se merece lo mejor' | Fuente: RPP Noticias - Universitario de Deportes

El entrenador de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, se refirió al interés que ha mostrado Rosario Central por el defensa Aldo Corzo para la próxima temporada de la Súperliga Argentina, y mostró su felicidad por el peruano.

"Corzo no solo es un referente del equipo sino un jugador de selección, y que haya un interés en él me pone contento. Estoy feliz por el profesional, yo no soy egoísta y si se da que sea lo mejor, buscaremos nuestras soluciones acá, es una persona que se merece lo mejor", declaró Gregorio en conferencia de prensa.

Según informó TyC Sports Aldo Corzo fue ofrecido a Rosario Central el último fin de semana. “Durante el fin de semana fue ofrecido el peruano Aldo Corzo, integrante del seleccionado incaico y de buen presente en Universitario de Perú. El lateral de 30 años tiene una cláusula en el contrato que sostiene con los Cremas respecto a una propuesta que pueda llegar del exterior”, dio a conocer el medio argentino.

Además el estratega uruguayo se refirió a la pretemporada que viene realizando Universitario previo a su partido en Copa Libertadores. "El 21 tenemos que llegar de la mejor forma, vamos a tratar por todos los medios de adecuarnos al poco tiempo que tenemos, para enfrentarnos ante un rival que viene trabajando desde el 16 de diciembre, y está con las mismas expectativas y deseo que nosotros."

