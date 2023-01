Entrenador de Univesitario, Gregorio Pérez. | Fuente: Universitario

El entrenador de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, señaló que no le interesa el futuro de Alberto Rodríguez, luego de confirmarse su salida del club crema.

“Esto es futbol y cada uno va a seguir por su camino, más allá del interés no podemos dimensionar la situación, habrán otros jugadores. Para mí es normal, es una decisión de él y vaya donde vaya no me interesa", señaló Pérez en entrevista a TV Perú.

“Él va a determinar su propio destino en donde va a ir, yo hice lo que tenía que hacer. Me parece que todavía es un jugador importante que puede aportar su experiencia que todos conocen”, agregó.

"Se ha tomado su tiempo y si decide irse a otro lado y dejar la 'U' es porque se siente mejor, porque tendrá un mejor conbtrato. Que le vaya bien", indicó.

Como se sabe, el gerente deportivo de Universitario, Jean Ferrari, confirmó que el defensa de 35 años no llegó a un acuerdo con el equipo crema.

Se informó, que el 'Mudo' Rodríguez está cerca de ser oficializado como nuevo fichaje de Alianza Lima para la temporada 2020.

