Diego Chávez retornó a Universitario en la temporada 2020 | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes visitará a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao por la quinta fecha de la Liga 1 Movistar, luego de la derrota sufrida en su estadio ante Universidad César Vallejo. Dicha caída significó que pierda el invicto y la punta del certamen, que ahora ostenta en solitario Alianza Universidad. Para volver a la cima, tendrá que superar a los rosados y Gregorio Pérez alista una novedad para el compromiso.

Esta es respecto al defensor Diego Chávez, quien por primera vez en la temporada podría ingresar en lista de concentrados.

“Nosotros contamos con todo el plantel en buenas condiciones, salvo Nelson Cabanillas que tiene una lesión que le va a llevar 4 semanas de recuperación. Casi todos han tenido la oportunidad dentro del grupo de concentrados, quizá haya alguno que todavía no lo hizo. Lo voy a decir en el caso particular de Diego Chávez. Tiene una chance que no tenía la semana pasada, pero lo voy a decidir mañana”, mencionó Gregorio Pérez en conferencia de prensa.

El lateral derecho ya tenía su documentación completa antes del cotejo ante César Vallejo, pero el comando técnico no lo consideró entre los convocados. Sus opciones de aparecer ante Sport Boys responden al desgaste acumulado que ha tenido Aldo Corzo entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, con lo que podría tener descanso previo al clásico ante Alianza Lima.

Además, ante la proximidad de la convocatoria de la Selección Peruana para las Eliminatorias, Corzo podría dejar el espacio que Pérez considera puede ser cubierto por Chávez.

