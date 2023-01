El técnico habló sobre las salidas de Christian Ramos y Alberto Rodríguez. | Fuente: AFP

El técnico de Universitario, Gregorio Pérez, aseguró que habló con Christian Ramos cuando llegó al club crema, en entrevista con GOLPerú. El entrenador se prepara con el conjunto merengue para sus amistosos previo a su debut en la Copa Libertadores 2020.

"En principio, cuando yo llegué acá, hablé con Ramos. Lógicamente, no dependía de la voluntad mía, del pedido, sino que tenía otra opción. Fue sincero, me lo dijo cuando hablé por teléfono con él", señaló el entrenador. Asimismo, afirmó que no quería hablar de Alberto Rodríguez.

Christian Ramos dejó Universitario para fichar por César Vallejo para esta nueva temporada en la Liga 1. Por su parte, Alberto Rodríguez ahora es el nuevo jugador de Alianza Lima, tras los rumores de su salida del club crema.

Universitario de Deportes jugará cinco amistosos previo a su debut en la Copa Libertadores. El primer encuentro será ante SAFAP el 4 de enero, mientras que el segundo será ante San Martín el 8 del mismo mes. Luego viajará a Argentina para participar de la Copa Schneider San Juan donde enfrentará a Huracán el 12 de enero y luego a Boca Juniors el 16. Finalmente, en la 'Noche Crema', se verá las caras con Cerro Largo de Uruguay en el estadio Monumental el 18 de enero.

