La pandemia del coronavirus fue el motivo que señaló la administración concursal de Universitario de Deportes para concretar la desvinculación de Gregorio Pérez, de 72 años, como entrenador del equipo. Tras ello, anunciaron la vuelta de Ángel Comizzo, el técnico que salió campeón nacional por última vez con la ‘U’.

Al respecto, Pérez se refirió a la vuelta de Comizzo, que en 2019 tuvo el mando del equipo durante la gestión de Carlos Moreno, y señaló que era algo que ya “intuía”.

"No me sorprendió para nada, en lo absoluto, porque intuía y después confirmé. Es lógico y no es que tenga informantes, pero hoy día las noticias corren muy rápido, las redes sociales, las comunicaciones, las relaciones que uno tiene. También que quizá alguien piensa que desconoce ciertas cosas, pero está informado y no me sorprendió para nada después de mi desvinculación. Estaba 100% seguro que regresaría el técnico argentino”, dijo el exestratega crema en entrevista con ‘UCI Noticias’.

Universitario tiene por delante resolver sus temas a nivel institucional, entre los cuales existe la posibilidad que vuelva a cambiar de adminitración, según lo que se acuerde en la próxima Juan de Acreedores. Con ello, Gregorio Pérez afirmó que sí volvería hacerse cargo del club si fuera solicitado.

"Con mucho gusto vuelvo a trabajar. Se tienen que dar las condiciones lógicamente para que lo mismo se pueda concretar. A nosotros nos trataron muy bien en todo sentido. Universitario es un equipo muy grande, con mucha historia. Nosotros tuvimos la posibilidad de reunir todas esas comodidades que un cuerpo técnico necesita para desarrollar su trabajo", aseguró.

