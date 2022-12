Germán Denis ha marcado siete goles con la camiseta de Universitario de Deportes. | Fuente: Prensa Universitario

En Universitario de Deportes no están contentos por la destitución de Nicolás Córdova. Germán Denis, atacante del conjunto crema, señaló en GolPerú que el equipo ha lamentado la partida del estratega chileno, aunque son conscientes de por qué la directiva tomó esa decisión. Asimismo, indicó que los miembros del plantel también se sienten como responsables de lo ocurrido.

"Nos apena la partida de Nicolás Córdova por la relación que teníamos con él y por cómo trabajaba, pues contaba con una metodología difícil de encontrar. Lamentablemente, los resultados mandan y en el mundo no se puede echar a los once jugadores de un equipo. Pienso que, cuando las cosas no caminan, todos somos responsables y no solo el técnico. Nosotros, que estamos dentro de la cancha, sentimos algo de responsabilidad", dijo.

Por otra parte, Germán Denis reconoció que ver cómo se alejaban de la punta del Torneo Apertura les jugó un poco en contra, pero aseguró que ya no pueden pensar en excusas y solo deben pensar en seguir ganando.

"Un club como la 'U' te exige a pelear siempre arriba. Incluso, llega un momento en el que miras cómo los de arriba se alejan y eso te desanima. No obstante, estas no son excusas. Simplemente es Universitario de Deportes y en cada partido hay que buscar los tres puntos", sentenció.

Te sugerimos leer