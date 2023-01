Tiago Cantoro viene haciendo la pretemporada con el primer equipo de Universitario. | Fuente: Prensa Universitario

Parece que Tiago Cantoro no jugará en Universitario de Deportes. Mauro Cantoro, padre del delantero crema, conversó con RPP Noticias acerca de su situación y lamentó que no haya podido quedarse en la entidad merengue. No obstante, destacó su forma de pensar pese a su juventud.

"Ha sido una sorpresa lo que le han dicho a Tiago Cantoro porque fue uno de los primeros contratos que se firmó. Sabían que iba a ser extranjero, pero solo queda ver lo mejor para el futuro. Él tenía la expectativa de quedarse aquí pero así es el fútbol. Es joven y tiene las cosas bien claras, sabe adónde apunta", dijo.

Por otro lado, Mauro Cantoro señaló que todavía no han encontrado alternativas para que Tiago Cantoro continúe su carrera. Asimismo, dio detalles del vínculo firmado por su hijo con Universitario de Deportes: tiene una duración de cuatro años.

"Todo ha sido muy rápido, aún no hemos visto opciones. Estamos en plenas fiestas y también el club debería solucionar su situación. Ha firmado un contrato de cuatro años hace un mes y le dijeron que iban a apostar por los jóvenes, pero siempre hay que mirar para adelante. Hay que ver que pasan estos días con calma, él ha pasado por cosas peores", sentenció.

