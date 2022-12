Federico Alonso llegó a Universitario de Deportes en 2020 | Fuente: Prensa Universitario

La acción tomada por la administración concursal de Universitario de Deportes de aplicar la ‘suspensión perfecta de labores’ a su plantel, generó incertidumbre por el futuro de ellos, ya que esto generaría la posibilidad de poder marcharse a otras instituciones.

Incluso, Jean Ferrari, exgerente deportivo del club, había deslizado que jugadores como Federico Alonso tendrían ofertas de otros equipos. Ante ello, el mismo defensor aclaró la situación y se refirió respecto a su futuro.

“La verdad, no he hablado con mi representante y no estoy al tanto de eso. Lo que sí puedo decir es que mi contrato es hasta diciembre y obviamente yo quiero terminar mi contrato con la ‘U’. Mi cabeza está metida al 100% en Universitario”, indicó a ‘Depor’.

La postura de Alonso respalda a lo que había señalado el entrenador Gregorio Pérez, quien manifestaba que todos los extranjeros de su equipo iba a regresar a Lima cuando se reanuden las actividades de la Liga 1.

Tras algunos días de haber viajado de Perú hacia su natal Uruguay, Federico Alonso sigue el periodo de cuarentena desde su hogar manteniéndose apto físicamente.

“Estuve muchos días encerrado y acá tengo más espacio. Además, cuento con mis herramientas. Quiero recuperar lo que perdí. Estoy enfocado en eso, que bastante tiempo estuve entrenando en un metro por un metro”, precisó.

