Enzo Gutiérres lleva proveniente del torneo chileno. | Fuente: Universitario de Deportes

Enzo Gutiérrez fue presentado oficialmente por Universitario de Deportes. Este lunes, a las 3:00 pm., y por medio de Universitario Play, el club formalizó la llegada del centrodelantero argentino, quien el fin de semana pasó pruebas médicas y, tras cumplir con el asilamiento, quedó apto para entrenar.

"Sé lo que significa llegar a este club tan grande a nivel nacional e internacional. Lo que más quiero es poder conocer a mis compañeros. Estáre a la orden del profesor Comizzo para aportarle al equipo. Me siento muy bien, con muchas ganas. Me quiero adaptar lo más rápido posible al equipo. Tengo mucha expectativa e ilusión de que podamos cumplir nuestras metas y quiero hacer un gran trabajo. La obligación de los equipos grandes es salir campeón", dijo.

Por otro lado, se refirió a sus características. "Mi mayor virtud es mi técnica, recogerme y asociarme con mis compañeros. Soy centro delantero y tengo la obligación de hacer goles. También he jugado de enganche", agregó.

Respecto a su salida de Santiago Wanderers, manifestó que fue la propuesta de Universitario de Deportes lo que lo convenció de cambiar de aires. "Fue una decisión que me costó, porque tenía mucho tiempo en Santiago Wanderers y la gente me demostraba mucho cariño. Sin embargo, el proyecto de Universitario y la Copa Libertadores me hizo tomar la decisión", expresó.

Salta a la cancha

De esta forma, Enzo Gutiérrez quedó apto para unirse a las prácticas del plantel. De hecho, lo hará el día martes 2 de marzo, y un día después estará a disposición de Ángel Comizzo para disputar el segundo partido de práctica de la pretemporada, ante San Martín.

No será el último encuentro de preparación. Tres días después, el sábado, a las 9:00 am., Universitario jugará ante Binacional en el estadio Monumental.

