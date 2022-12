La presentación de Ángel Comizzo en Universitario de Deportes. | Fuente: RPP Noticias

Universitario de Deportes presentó este jueves a Ángel Comizzo como su nuevo entrenador. El argentino de 57 años firmó por 6 meses con opción a renovar por un año más.

Comizzo señaló que Universitario está obligado a lograr el título del 2019 por ser un equipo grande del fútbol peruano. "Vamos apuntar a tratar de jugar y la U, como grande que es, tiene la obligación de pelear el campeonato", declaró en conferencia de prensa.

El técnico argentino también se dio tiempo para disculparse con los hinchas de Universitario debido a su polémica salida en 2014. “Se dijeron muchas cosas cuando me fui, pero la verdad la saben pocos. Si al hincha lo hice sentir dolido, le pido disculpas. Los jugadores de esa época saben cuáles fueron los motivos. Ahora regreso para trabajar", agregó.

Respecto a los posibles refuerzos que podrían llegar a Universitario, Comizzo sostuvo: "No hemos hablado de contrataciones, aunque todos ellos son excelentes jugadores (por Millán, Ávila y Deza). Pero hasta el momento no hemos hablado de eso, ni de nombres ni de posiciones, se verá en los próximos días".

¿Qué le dijo a sus detractores?

Comizzo prefirió no responder las críticas del ex directivo de la Universidad César Vallejo, Jean Ferrari. "Jean Ferrari, es difícil que yo responda algunos ataques porque yo vine a trabajar, no vine a estar de farándula, yo respondo con trabajo no voy a responder cuestiones que me tienen sin cuidado", puntualizó.

También dijo que no se complicará con la Bolsa de Minutos. "Recuerdo cuando dije que me quería quedar en la 'U' diez años, yo estoy feliz de volver y se me nota. Ya pedí las disculpas del caso y ojalá que todo sea para bien".

Finalmente, Comizzo señaló que Universitario cuenta con un buen plantel para aspirar al campeonato. "El equipo tiene buenos jugadores, yo lo que veo se lo diré a ellos y en sus falencias trabajaremos. Tengo muy claro que tiene buenos jugadores. Jóvenes como Paulo De La Cruz me sorprenden. Me sorprende que no haya estado. Luis Valverde también tiene grandes condiciones. También ha entrado un chico Barco, muy bueno. Vamos a trabajar mucho con los jóvenes", culminó.

"En ningún momento hemos hablado de contrataciones. No se han tirado de nombres, es muy probable que nos vamos a reunir para tocar de esas cosas".

“Cuando me fui de César Vallejo por problemas personales, me aleje un año del fútbol”.

“Me sedujo la propuesta de Universitario, ya que es el club que me dio de salir por primera vez campeón. Estoy muy contento y feliz de estar acá”.

“Juan Pajuelo va a formar parte de nuestro cuerpo técnico. Va a ser muy importante para mí”.

"La idea es siemper tener un equipo protagonista. A eso vamos a apuntar, que la 'U' apunte al campeonato por lo grande que es".

"La 'U' tiene la obligación de ser campeón porque es un equipo grande".

Sobre su salida: “se dijeron muchas cosas, pero la realidad lo saben pocos”.

“Si un momento le causé un malestar a los hinchas, les pido disculpa. Los jugadores de esa época saben de mis motivos, no quiero herir a nadie, no quiero nombrar a nadie, solo vengo a trabajar.

“No nos interesa la bolsa de minutos. El jugador que se ha criado en la ‘U’ tiene una pertenencia diferente. No tengo duda que vamos a encontrar a los jugadores en las divisiones menores para la bolsa de minutos”.

“Hay gente que me quiere y no me quiere”.

“Los conozco a todos del plantel, hemos estado siguiendo al equipo a la distancia”.

“Nos reuniremos con los dirigentes para ver las posiciones para reforzar. Vamos a evaluar si debemos reforzarnos.

“Es un jugador especial, tanto como futbolista y persona está a la altura”.

“El chato es un tipo muy querido, me pone muy feliz que esté en la Selección. Ojalá Dios quiera que se reencuentre con el gol en el lugar donde más quiere, que es la Selección”.

“El equipo está integrado por buenos jugadores, no tengo dudas de eso. Vamos a tratar de corregir sus falencias.

“Me sorprende que De la Cruz no haya estado permanentemente en el primer equipo”.

Universitario de Deportes anunció oficialmente a Angel Comizzo como su nuevo técnico. El argentino a se encuentra en la capital para ser presentado ante la prensa y comenzar a trabajar con el equipo merengue.

"Tras seis años, vuelve el argentino Ángel David Comizzo para ponerse el buzo de entrenador del cuadro crema junto a su asistente técnico, Nelson Pumpido y el preparador físico, Diego Ripacolli", informó el club merengue en un comunicado.

Comizzo será presentado este jueves en un hotel de la capital. Recién asumirá las riendas del equipo a partir de la próxima semana. Para el duelo ante Real Garcilaso en Cusco todavía seguirá dirigiendo Juan Pajuelo.

La última vez que Universitario de Deportes salió fue campeón fue en 2013 y lo hizo de la mano de Ángel Comizzo, quien volverá asumir la dirección técnica del cuadro crema por segunda vez.

El entrenador argentino arribó anoche a nuestra capital y la administración crema fijó para este jueves, a las 12:30 p.m., la presentación oficial de Àngel Comizzo.

Tras dirigir a César Vallejo en 2016, Ángel Comizzo se mantuvo alejado de las canchas. No estuvo a cargo de ningún equipo, pero sus sentimientos hacia la 'U' son especiales por eso aceptó nuevamente el reto. “Se me vienen a la mente muchas alegrías y felicidad”, dijo a su llegada a los periodistas en el aeropuerto Jorge Chávez.

Universitario de Deportes actualmente marcha en el puesto 10 del Apertura por la Liga 1 Movistar con 22 puntos. El reto ahora es pelear los primeros lugares en el torneo Bicentenario y Clausura.

Este viernes, la 'U' choca con Garcilaso en Cusco.

